SNCF : une nouvelle ligne TGV Bruxelles-Lille-Rennes-Nantes mise en place

Une soixantaine d'euros

Une nouvelle ligne TGV reliant Bruxelles à Nantes en passant par Rennes et Lille va être mis en place, selon une information de Ouest France confirmée auprès de la SNCF.Les billets sont mis en vente depuis le 3 octobre, et les premiers allers-retours (un par jour) commencent se faire à compter du 15 décembre. Le train aller part à 6H de Nantes pour arriver à 11H à Bruxelles, tandis que le retour part de la capitale belge à 16H55 pour arriver à Nantes vers 22H.On a fait le test : les billets proposés – bien en avance – pour le 20 décembre de Lille à Rennes coûtent une soixantaine d'euros et les trajets prévus durent près de 3H30.De quoi raccourcir considérablement le trajet vers la Bretagne, qui devait jusqu'à maintenant passer par une correspondance à Paris.