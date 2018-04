SNCF : les TGV Lyon-Lille et Marseille-Lille sont-ils les plus en retard ?

Les retards sont légers, mais de plus en plus fréquents, à tel point que les voyageurs des trains de grandes lignes ne s’en étonnent même plus

TGV : 16,5 millions de voyageurs ont subi un retard en 2017 (estimation @60millions). Les #TGV, c'est plus ce que c'était... #SNCF pic.twitter.com/vzuZBpxEXB — Benjamin Douriez (@BenjaminDouriez) 26 avril 2018

Dunkerque, gare à l'heure

Les TGV sont-ils de plus en plus en retard ? En pleine grève des cheminots, le magazine 60 Millions de consommateurs a consacré une étude à la question en distribuant bons et mauvais points de ponctualité aux différentes lignes du réseau.On y apprend que la palme du retard à la liaison, talonné par. Le podium, dominé par ces trois villes, est d'ailleurs complété par Lyon - Marseille (25,60). Un peu plus loin, en sixième position, se trouve dans l'autre sens"Les retards sont légers, mais de plus en plus fréquents, à tel point que les voyageurs des trains de grandes lignes ne s’en étonnent même plus" constate Jean Lenoir, vice-président de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) interrogé par nos confrères. Il note un "phénomène d’usure de la ponctualité des TGV."Une usure qui augmente d'année en année : concernant les trains Lyon - Lille et Marseille - Lille, leur taux de retard a augmenté respectivement de, selon l'étude. Celle-ci ne comptabilise que les retards de plus de 5 minutes sur les trajets de moins 1h30, de plus de 10 minutes pour les trajets de plus de 1h30 et de plus de 15 minutes pour les trajets qui dépassent 3 heures.Pourquoi de tels retards, d'ailleurs ? Interrogé par 60 Millions de consommateurs, le directeur de l'AQST Alain Sauvant explique que ces deux lignes empruntent deux zones TGV différentes (Nord et Sud-Est), ce qui "multiplie par deux les risques de retard".Parmi les TGV les plus ponctuels montrés en exemple par l'étude, on notera la liaison, sixième et, septième mais bien loin de Paris-Nancy (5,92%)