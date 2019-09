Souchon, -M-, Voulzy, Véronique Sanson au Zénith de Lille pour l'émission délocalisée de Taratata

4 000 places en vente

Concert Tarata 100% Live

Véronique Sanson, Alain Souchon, -M-, Michel Jonasz et Laurent Voulzy seront présents le 20 septembre pour un spectacle de deux heures. Au programme : des duos, des reprises, des défis musicaux et des invités surprises qui seront retransmis lors d'une prochaine première partie de soirée sur France 2. La date n'est pas encore annoncée.Les 4 000 places au prix de 20 euros seront en vente uniquement sur le site veepee.fr dès mercredi 4 septembre, à 7 heures. L'intégralité de la recette reviendra à la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer.Un concert 100% live avait déjà été organisé par l'émission, diffusée en prime-time le 2 février dernier. Elle rassemblait Zazie, Garou, Patrick Bruel, Pascal Obispo et Marc Lavoine, tous anciens parrains du Téléthon. Il avait permis à l'association de récolter 120 000 euros.