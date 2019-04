Stéphane Dumont, enfant du LOSC, attend Lille de pied ferme à Reims

Joueur, capitaine, formateur... Stéphane Dumont a tout connu au LOSC. Désormais adjoint du coach David Guion à Reims, l'ancien milieu retrouve dimanche un club à qui il doit beaucoup.



Disputer 191 matches avec son club formateur en 8 ans laisse forcément des souvenirs. Repéré par Lille à l'âge de 10 ans, Stéphane Dumont assure n'y avoir vécu "que des bons moments."



Âge d'or du LOSC En découvrant successivement la Coupe Intertoto (qu'il remporte en 2004), la Coupe de l'UEFA et la Ligue des champions, l'ancien milieu de terrain a grandi en même temps que le LOSC.



"Au début, on s'entraînait autour des préfabriqués avant que le domaine de Luchin ne soit construit. Finalement, les structures ont évolué à travers nos bons résultats", se remémore le Nordiste de 36 ans dont la dernière année au LOSC, en 2011, coïncide avec la plus belle saison de l'histoire du club et le doublé championnat - Coupe de France.



"Mon plus beau souvenir, c'est la victoire en Coupe. La ferveur au Stade de France du peuple lillois, qui n'avait plus gagné depuis les années 1950, c'était un moment incroyable", se souvient-il.



"La saison de Lille est magnifique" Un peu oubliée ces dernières années, la fièvre est revenue, cette saison, du côté de Lille. Actuellement deuxièmes, les Dogues pourraient retrouver la Ligue des champions.



"La saison de Lille est magnifique, apprécie Dumont. La politique du club a beaucoup changé mais le projet est clair. Les gens prennent du plaisir et c'est le plus important, même si, en tant qu'ancien lillois, j'aimerais voir plus de joueurs formés au club comme ce fut le cas avec les Hazard, Cabaye ou Debuchy."



Retour à Lille comme formateur C'est désormais le formateur qui parle. En 2013, sa carrière sur le terrain à peine terminée à Monaco, Dumont retourne à Luchin et prend les U19 lillois sous ses ordres. Une reconversion logique et murie durant ses années de joueur. "Lille sentait cette fibre en moi et de mon côté, j'y pensais aussi" explique le natif de Seclin.



Son travail ne passe pas inaperçu puisqu'en 2017, David Guion, nouvel entraîneur du Stade de Reims, le sollicite pour un poste d'adjoint. Les deux hommes se connaissent à peine mais le courant passe tout de suite.



"Stéphane a eu une carrière très importante et a joué avec de grands joueurs. En plus, il a quitté un vestiaire il y a peu de temps et est donc proche des jeunes générations. C'est un homme de valeurs", disait de lui Guion au moment de son intronisation.



Tandem gagnant Celui-ci endosse son rôle de manager et laisse Dumont prendre en charge les entraînements. Une gestion efficace puisque Reims est sacré champion de L2 dès la première saison du tandem.



"Être proche des joueurs, c'est dans ma nature mais David me délègue aussi beaucoup de choses. Il me responsabilise parce qu'il a confiance en moi. Ça m'apporte énormément de sérénité et de confiance. On est très complémentaire", assure Dumont.



Sixième cette saison, sa formation pourrait déjouer tous les pronostics et décrocher une qualification en Ligue Europa à l'issue de la saison. De quoi mettre en lumière le travail de Dumont, qui ne cache pas ses ambitions : "Je suis très bien dans le rôle que j'ai mais à terme, j'aimerais entraîner. David le sait, ce n'est pas un secret." Ce ne serait pas une surprise non plus.