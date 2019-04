Un téléphérique à Lille ? Pourquoi il est peu prématuré de (re)parler de ce projet

Qu'est-ce qui a été proposé ?

Cette idée un peu folle est ressortie il y a deux semaines lorsque la maire Martine Aubry a suggéré de la soumettre à la grande consultation sur les transports en commun de la Métropole européenne de Lille (MEL). Sauf qu'il est encore très, très, très tôt pour s'imaginer passer par dessus Fives.Le 23 mars, l'édile socialiste avait fait "s" à la MEL, dans le cadre d'une grande concertation auprès des élus et des particuliers de la métropole sur la question des transports en commun. Parmi ces propositions, outre une nouvelle ligne de tramways Nord-Sud et la remise en service d'une voie de chemins de fer Don-Sainghin - Villeneuve-d'Ascq, celle d'un "" inspiré par celui de Brest.Deux projets de lignes ont ainsi été avancées, la première devant relier, et la seconde la gare"Le transport urbain par câble est intéressant pour gérer les franchissements délicats, ou le survol de zones complexes mais peu ou pas habitées" avait noté Martine Aubry.Ce n'est pas la première fois que l'idée du téléphérique ressurgit : son ancien premier adjoint décédé le 9 mars dernier y tenait tout particulièrement. Ce dernier avait bien indiqué à La Voix du Nord , en avril 2017 qu'un projet de téléphérique était à l'étude."Depuis un an, les lois sont beaucoup moins contraignantes en termes de construction", avait-il dit, vantant un moyen de transport "zéro pollution et très rapide" en ajoutant que "comparé à une ligne de tramway, l'équipementSauf que dans le même temps, il confiait : "." La MEL, qui a la main sur tout ce qui touche aux transports en commun, n'a d'ailleurs pu retrouver aucun élément sur ce dossier, preuve que le projet était à l'époque resté confiné aux murs de la mairie.Il est d'ailleurs bien possible que le projet de téléphérique connaisse le même sort : en l'état, il n'est que l'une des propositions énoncées dans la contribution de la ville de Lille à la concertation de la MEL. Une contribution qui doit être validée lors du prochain conseil municipal prévu le 4 avril , et qui n'a donc pour l'heure pas été soumise sur le site dédié Et même lorsqu'elle y sera, rien ne sera fait pour autant. Comme l'indique la MEL, la concertation vise à "recueillir les propositions des groupes politiques et des habitants" sur les "axes structurants" qui devraient être, selon eux, conçus pour améliorer les transports en commun."On en fera ressortir les meilleures [propositions], qui seront votées dans des conseils de la MEL" le 14 avril. Et même si ces propositions aboutissent vraiment à des projets concrets, comme il s'agit d' "infrastructures lourdes", elles ne verront pas le jour avantÁ titre de comparaison, on avait commencé à parler, qui a été. En somme, précise la MEL, "on en est au stade de la concertation, il est un peu tôt pour dire que cette proposition sera à l'étude".Et s'il n'aboutit pas, le projet de téléphérique rejoindra le club très fermé des projets restés lettre morte, comme le canal du Vieux-Lille ou le RER du bassin minier