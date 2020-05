TEMOIGNAGE. Déconfinement : cet aide-soignant lillois continue d'appeler à la prudence en cette période de déconfinement

Portrait d'un aide soignant à Lille après le confinement

Un reportage de Laura Lévy, Sébastien Gurak, Marc Graff - France 3 Nord Pas-de-Calais

"Je suis fatigué oui, parce qu'il y la fatigue physique mais surtout la fatigue mentale", témoigne Thibaut, brancardier depuis 13 ans au CHU de Lille. Durant tout le confinement, il a travaillé mais il se dit soulagé de voir que le nombre de contaminations diminue. "Au niveau des personnes en suspicion Covid, il y a moins de personnes qui arrivent parce que justement le confinement a fait son travail. ça nous permet aussi de souffler par rapport au tout début"Nous l'avions rencontré il y a presque deux mois. Pour inciter la population à rester confinée, Thibaut avait accroché une banderole devant sa maison et enregistré un clip de sensibilisation à l'hôpital avec ses collègues : "Je vous applaudis vous qui arrivez à rester chez vous parce que c'est vachement important. On compte sur vous !"Comme tout le monde, aujourd'hui, il savoure cette liberté retrouvée. Lundi, jour de déconfinement, il a enfin pu revoir sa famille. "J'ai eu la chance de pouvoir aller voir mon papa, c'était ses 68 ans. On lui a fait une petite surprise. On a été dans son jardin, juste devant sa maison, pour lui dire on est là !"

Une nouvelle liberté à préserver

#COVIDー19 [Point presse visio] le CHU de Lille appelle la population à respecter les gestes barrières et la distanciation pour éviter une 2ème vague. La clé de la sortie de crise repose sur la responsabilité individuelle. — CHU de Lille (@CHU_Lille) May 13, 2020

Mais Thibaut craint la deuxième vague : "Là, on a une semi-liberté, on nous autorise à sortir, on a fait deux mois d'efforts intenses à rester chez soi. On voit que ça marche. Le virus part petit à petit mais il reste encore, et comme le virus est mécanique, il reviendra si justement on n'a pas ces fameux gestes barrière"Au milieu de la grand-place de Lille, en observant les passants, il est un peu rassuré. "Les gens jouent le jeu. Ceux qui sont à côté l'un de l'autre ont des masques, sinon ils sont à distance réglementaire et il n'y a pas de rassemblement. Les gens sont heureux donc c'est chouette !"Mais vigilance toujours! Le CHU de Lille lance un appel à la responsabilité individuelle. Et alerte sur des comportements qui pourraient provoquer à nouveau l'engorgement des service de réanimation.