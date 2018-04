Templemars : la délocalisation de Castorama en Pologne n'aurait aucun “motif économique valable”

De maigres économies ?

La délocalisation des services de Castorama en Pologne, impliquant, ne repose sur aucun "motif économique valable" au regard du droit du travail français, selon les experts mandatés par le comité central d'entreprise.La "dégradation affichée des performances de la France ne suffit pas, selon nous, à démontrer un motif économique valable au regard du droit du travail français", estiment les experts-comptables dans la synthèse du rapport présenté mercredi à Templemars (Nord) en CCE, que l'AFP a consulté.Le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher, après sa décision de délocaliser une partie de ses services, notamment de comptabilité, en Pologne.Ces délocalisations s'inscrivent dans le plan "One Kingfisher" mené depuis 2016 qui vise àd'ici l'exercice 2020-2021, mais occasionne pour l'heure des dépenses qui pèsent sur les comptes."Selon nos estimations, 93 % des économies potentielles proviendront des synergies d'achat et non des suppressions de postes envisagées", poursuit le cabinet dans son rapport consultatif. "Et ce, alors que le projet de réorganisation présenté risque de générer des dysfonctionnements opérationnels qui pourraient encore impacter les performances de Castorama France."Le chiffre d'affaires du groupe, présent surtout au Royaume-Uni, en Irlande et en France,En France, il a baissé de 3,5% à change constant.La direction de Kingfisher France a affirmé à l'AFP ne pas avoir de "commentaires à formuler en dehors du dialogue social et de l'information à apporter à nos collaborateurs"."Notre objectif n'a pas changé. Il est de garantir un emploi au sein de nos entreprises en France à chaque collaborateur concerné par une suppression de poste", a ajouté Olivier Lurson, directeur des ressources humaines France de Kingfisher. "C'est là notre ambition et ce qui guide les mesures sociales d'accompagnement proposées dans le PSE."