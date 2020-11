Tennis: le tournoi ATP Play In Challenger Lille aura bien lieu du 22 au 28 mars

Si un sport a été fortement perturbé par la pandémie de coronavirus, c'est bien le tennis. De nombreux tournois ont été annulés de par le monde, dont le plus prestigieux: Wimbledon. Les autres se sont en majorité déroulé à huis clos (US Open), ou presque (Roland-Garros). Seuls les tournois de début d'année (Open d'Australie) ont été épargnés.Le Play In Challenger Lille n'a pas échappé à ce tsunami.Primitivement prévu du du 23 au 29 mars, le tournoi ATP Challenger (81 240 $ + hébergement) organisé par le Tennis Club Lillois Lille Métropole avait dans un premier temps envisagé un report de sa 3ème édition. Mais le protocole prévu pour une organisation en octobre a eu raison de la volonté des organisateurs lillois de maintenir le principal tournoi des Hauts-de-France.Le Play In Challenger, était monté en gamme cette année pour devenir un ATP Challenger 90 et faire partie des 10 plus gros tournois de tennis indoor en France. Dennis Novak, 85ème joueur mondial, l’Ouzbek Denis Istomin (156 ème et plusieurs fois huitième de finaliste en Grand Chelem), le Néerlandais Robin Haase (169ème), ou encore Viktor Troicki (180ème) et vainqueur de la Coupe Davis en 2010 contre la France étaient ainsi annoncés au printemps,Antoine Sueur, le président du TCLM, espère rassembler un plateau du même niveau pour la 3è édition (Grégoire Barrère a gagné les deux premières). " L'ATP vient de nous confirmer la date qui est une bonne date car il y aura peu de concurrence à cette époque-là. Nous pourrons maintenir le niveau prévu à 90 000 dollars avec l'hébergement, car les partenaires engagés cette année nous ont confirmé leur participation".Mais personne ne sait quelle sera la situation sanitaire en mars. C'est pourquoi les organisateurs travaillent sur trois hypothèses: à huis clos, en norme restreinte ou à capacité totale." Nous voulons à tout prix que le tournoi ait lieu car il ne supporterait pas deux annulations de suite. Nous serons prêts à l'organiser quelle que soit l'hypothèse".Le format du tournoi devrait rester le même: 32 joueurs dans le tableau final dont 25 joueurs admis directement grâce à leur classement ATP; 4 joueurs issus des qualifications et 3 joueurs bénéficiant d’une invitation.