Tez Cadey, prodige lillois de l'électro-pop : “L’ingrédient principal de la musique électro, c'est de faire danser !”

Le DJ Tez Cadey se dévoile dans Vous êtes Formidables

Le clip "Seve" de Tez Cadey

Le samedi 6 juillet, sur les plages de Marseille (1000 km de Lille) lors du Delta Festival 2019.

Le samedi 10 août, sur l'île de Noirmoutier (600km d'Amiens) lors du Iode Music Festival 2019.

Sa mère est américaine et son père est français, il est né aux Etats-Unis et a fait ses études à Lille. Bref, Tez Cadey vient d'un peu partout. Dans "Vous êtes formidables", ce DJ de 25 ans nous raconte ses débuts.Nous sommes en 2011 quand le jeune musicien commence à mixer pour les soirées étudiantes lilloises. Les années passent et, en 2015, entre deux cours dans son école d'ingénieur H.E.I., Tez Cadey bidouille un morceau. C'est ainsi que naît un tube, Seve."J’étais dans ma chambre d’étudiant, rue Nationale à Lille. J’ai fait une instrumentale, je l’ai jouée et j’ai tout de suite senti que ça marchait bien. Et ensuite, les voix africaines sont venues se greffer dessus."Le titre Seve devient un tube interplanétaire, téléchargé plus de trois milliards de fois, soit l’équivalent de 58 disques de diamant. "Du jour au lendemain, le titre a marché. (…) C’est assez vertigineux. J’ai découvert un peu par hasard que le titre marchait bien via des vidéos qui devenaient virales."Avec un premier album dans la poche " LIZARD DAYS ", Tez Cadey termine ses études d’ingénieur, mais décide de faire de la musique sa carrière professionnelle. "L’objectif, c’est de continuer à vivre de la musique et d’arriver à en faire."