Les trains InOui arrivent sur l'axe Lille-Paris

Une stratégie pour conquérir de nouveaux clients

Bonne nouvelle pour les usagers réguliers de la ligne. Depuis le 17 janvier,est déployé sur l’axe Nord de la SNCF. Pour l’instant,ont été rénovées pour proposer aux voyageurs de. Pas de grande révolution, mais des petits détails appréciables censés plonger les usagers dans « une bulle de confort », selonLes trainssont équipés de. C’était déjà le cas de quelques TGV, mais de manière beaucoup plus aléatoire. Désormais, une prise par personne en première classe, une pour deux en seconde. Autre nouveauté, le, pour tous les voyageurs et en illimité. Si le débit n’est vraisemblablement pas suffisant pour regarder des vidéos sur le net, il doit permettre des « usages professionnels ».Toujours dans volonté de, l’accent sera mis sur laet sur la. Ces derniers mois,Quant au nom, il a été choisi pour faire écho à, l’offrede la SNCF lancée en 2013. Les deux offres sont maintenant bien distinctes, avec d’un côté, supposés plus exigeants, et de l’autre,en échange de moins de service pour les clients « loisirs ». Une: Air France-KLM a par exemple développé «», une offre low-cost, et a dans le même temps amélioré la qualité de service sur ses vols classiques.Pourtant, promet la SNCF,r. "Il ne s’agit pas [de faire d’InOui] un produit de luxe ", assurait Guillaume Pepy, président de la SNCF, lors de la conférence de présentation au printemps 2017. Pour un Lille-Paris, on trouve des billets dès 25€. « Il s’agit d’un chantier stratégique et industriel », expliquait en mai dernier une porte-parole du groupe au Figaro . L’objectif affiché est de, qui jusqu’à lors privilégiaient d’autres modes de transport. Pour la mise en place d’InOui, la SNCF va débourser au total. L’axe Nord représente déjà 15 millions d’euros de dépenses.En développant ses offres et son marché, la SNCF se prépare àprévue pour 2021.