Trajet unitaire, ZAP, abonnements, ... Ilévia va augmenter ses tarifs au 1er août sur la métropole lilloise.

À compter du 1er août, Ilévia augmente les tarifs de ses trajets et de ses abonnements. Cette évolution "tient compte de l'inflation" et s'inscrit dans la tarification prévue au contrat de concession de service public des transports urbains.

À ce sujet, la rédaction vous recommande Déconfinement : Lille et toute la métropole se préparent à un boom du vélo (qui va durer ?)

Augmentation de cinq centimes des trajets ZAP et unitaires

Des abonnements mensuels touchés par cette hausse

Les 4/25 ans devront payer 30 € par mois au lieu de 29,50 € en tarif plein.

Les 26/64 ans voient le montant de leur abonnement augmenter d'un euro. Il passe donc à 60 € par mois en tarif plein.

Les plus de 65 ans devront désormais s'acquitter de la somme de 30 € par mois en tarif plein au lieu de 29,50 €.

Ilévia a annoncé une augmentation des tarifs de ses trajets ZAP, unitaires et de ses abonnements mensuels. Cette évolution "tient compte de l'inflation et participe au maintien d'une grande qualité de service sur le réseau.""Les recettes commerciales sont destinées à l'exploitation, à la maintenance, et à la rénovation du réseau ainsi qu'au développement de nouveaux services", affirme le groupe de transport de la métropole lilloise.À compter du 1er août, les trajets ZAP et unitaires augmentent chacun de cinq centimes.Le trajet ZAP passe de 1,05 € à 1,10 €.Le trajet unitaire atteint lui 1,70 €.Si les abonnements annuels ne voient pas leur prix augmenter, ce n'est pas le cas des abonnements mensuels. Toutes les catégories d'âge sont concernées :Le groupe rappelle que "depuis 2015, une tarification sociale s'applique sur le réseau Ilévia. Ainsi, les habitants de la MEL dont le quotient familial CAF est inférieur ou égal à 716 € bénéficient de 50 à 87 % de réduction sur leur abonnement."