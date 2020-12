Tribune Nord: le LOSC et son changement de mains après une semaine agitée au centre de la dernière émission de l'année

Dernière émission de l'année pour l'équipe de Tribune Nord, l'émission 100% foot. Au sommaire ce soir: l'arrivée d'Olivier Letang à la tête du LOSC. Retour sur le choc LOSC-PSG et les défaites de Lens, Valenciennes et Dunkerque.

Le LOSC a subi une semaine agitée. Revente du club; passage devant le DNCG; départ de Gérard Lopez et Luis Campos; arrivée de Olivier Létang à la présidence du club leader de Ligue 1: l'actualité n'a pas cessé et s'est poursuivie avec le match nul laborieux face au Paris Saint-Germain (0-0) dimanche soir avant la conférence de presse du nouveau président ce lundi matin (voir par ailleurs).

Nos spécialistes Benoît Dequevauviller (France Bleu Nord et Médiacités), Yann Duploye (la Voix du Nord), Cédric Vangoethen (agent de joueurs) et Giordano Mellili (entraîneur de clubs amateurs) débattront à ce sujet dans cette émission animée par Sylvain Charlet (France Bleu Nord) et, pour la dernière fois, Jean-Marc Devred (France3 Nord-Pas-de-Calais).

Invité aussi dans l'émission, Régis Testelin, du journal "l'Equipe", qui suit de près le LOSC.

Il sera aussi question de la défaite du RC Lens à Metz et de la Ligue 2 avec le double échec de Valenciennes et Dunkerque à domicile.

Rendez-vous à 19h sur France Bleu Nord, et les pages Facebook de France3 Nord-Pas-de-Calais et France Bleu Nord.