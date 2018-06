Ttom de Araujo, le DJ nordiste nouveau champion de France Junior

Il a commencé très jeune, a appris très vite. Tom Dias,, s’est démarqué dans le monde du mix en devenant leNé d’un père DJ professionnel, ce dernier exerçait régulièrement au Captain en Belgique, à la Fabrique ou à l’Ocean, à Lille.C'est dans cette culture de la musique électronique quedès son plus jeune âge. A travers la batterie d’abord, depuis l’âge de 4 ans pour acquérir les bases du rythme. Puis à 12 ans, il se dirige vers le mix et les platines, et joue dans quelques soirées privées.Début 2018, le jeune Nordiste a étépour la finale du concours. Une compétition réservée aux deejays de moins de 17 ans,qui ont consacré Tom Dias.Pour l’heure, le jeune homme en Terminale ES à Haubourdin doit encore achever ses épreuves du baccalauréat avant d'envisager une carrière professionnelle.