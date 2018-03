L'université Lille 2 occupée en soutien aux étudiants agressés à Montpellier

Du monde devant la fac de Droit de Lille en solidarité avec les camarades de Montpellier. Nos deux députés @AQuatennens @Ugobernalicis sont venus exprimer leur solidarité. #PasDeFafDansNosFacs pic.twitter.com/zL28NwEv9M — Jeunes Insoumis Lille (@JeunesFILille) 23 mars 2018



Amphi occupé à Lille II en soutien aux https://t.co/NSClP44Px8 de Montpellier violemment agressé la nuit dernière par des milices d'extrême-droite avec la complicité de l'administration ! #Occupation #PrintempsSocial #FachosHorsDesFacs https://t.co/CEsHCXOfwf pic.twitter.com/DTo6b7x6YU — Jeunes Insoumis Lille (@JeunesFILille) 23 mars 2018

Alors qu'on fête les cinquante ans de mai 68, un bruit commence à gronder dans les universités françaises.pour y tenir une assemblée générale, avec l'accord du doyen.Ils protestaient notamment contre les évacuations et interventions policières au cours des mobilisations étudiantes dans les facs et sur les campus. Eux-mêmes se sont d'ailleurs rabattus sur l'université Lille 2 après avoir été"L'intervention de la police dans la faculté n'a lieu que quand le président de la faculté ou la préfecture l'ordonne. Ces derniers mois, on a vu qu'il y adès que les étudiants se mobilisent avec les moyens qu'ils ont", assure Pierre Beaugrand, étudiant à Lille 2Dans tous les esprits des occupants,Dans la nuit de jeudi à vendredi, alors qu'ils occupaient un amphithéâtre suite à la journée de mobilisation contre le Plan Etudiant, des élèves ont été délogés violemment par une bande d’individus cagoulés, armés de bouts de bois et de tasers. Des images que vous pouvez voir dans le sujet réalisé par nos équipes, ci-dessous :Si, ça n'a pas empêché de nombreux étudiants de se réunir pour protester contre ces violences, à Montpellier devant la préfecture, mais aussi à Toulouse, et depuis hier à l'université de droit de Lille.Suite à la manifestation qui s'est tenue en début de soirée, environ 200 personnes, dont une grande partie de, ont finalementcontre les interventions policières dans les facs mais aussi contre la sélection à l'université est prévue le 28 mars.