Victoires de la musique : la Lilloise Juliette Armanet récompensée mais pas Louane

Juliette Armanet, Album révélation / Victoires de la Musique 2018

C'est toujours unepar les amateurs de musiques actuelles. La cérémonie desa récompensé une Lilloise, vendredi soir., révélée par le titre 'Manque d'amour", a été récompensée pourdans la catégorie "album révélation de l'année".



"Merci infiniment", a entamé l'artiste, la voix tremblante. "Je ne sais pas quoi dire à part merci. C'est le plus petit mot et le plus grand mot qu'on puisse dire." Quelques minutes plus tôt, la jeune femme avait interprété "L'amour en solitaire", autre titre phare de son album.



Juliette Armanet - L'amour en solitaire / Victoires de la Musique 2018





Déception pour Louane



L'autre Nordiste de la cérémonie, Louane, est en revanche repartie les mains vides. L'artiste originaire d'Hénin-Beaumont était sélectionnée dans les catégories "chanson originale de l'année" et "artiste féminine", mais elle s'est fait doublée par Bigflo & Oli pour la première catégorie et Charlotte Gainsbourg pour la seconde.



La chanteuse, qui avait déjà remporté une victoire dans la catégorie "album révélation" il y a deux ans, a par ailleurs rendu un vibrant hommage à France Gall durant la cérémonie. Louane a interprété "Évidemment" avec beaucoup de sensibilité.



Louane - Évidemment (Les Victoires de la musique - 09-02-2018)