VIDEO. 11 septembre 1984 : ils sont mignons Amaury et Rémi, les deux premiers bébés-éprouvette nés à Lille

De quand date ce reportage ?

Le 11 septembre 1984, naissances dans le service de Fécondation In Vitro à la maternité Roger Salengro de Lille

De quoi parle-t-il ? Qu’y voit-on ?

Ce reportage a été diffusé dans le journal télévisé de FR3 Nord Pas-de-Calais du 11 septembre 1984 et a été réalisé par la journaliste Marie-Noëlle Chades.

Aujourd’hui, carnet bleu… les cigognes ont déposé un double paquet à Lille. Nous sommes dans la maternité Roger Salengro et nous fêtons un heureux évènement avec le professeur Leroy. C’est la naissance de deux jumeaux, issus d’une des premières fécondations In vitro française effectuée à Clamart (Hauts-de-Seine). L’obstétricien nous annonce, avec gaieté, la réussite de cet accouchement par césarienne "qui a été fait ce matin, sans aucune difficulté, avec la naissance de deux garçons qui pèsent respectivement 2510 grammes et 2480 grammes."

Ce qu’on aime ?

365 reportages d'archives pour fêter les 70 ans de la télé régionale 70 ans de la télévision dans le Nord Pas-de-Calais, ce sont des centaines de techniciens et de journalistes qui ont travaillé pour vous faire découvrir des petites histoires et des grands moments de notre région. Pour l’anniversaire de notre télévision, nous avons choisi quelques-uns de ces instants-là, petites pépites du quotidien. Pendant un an, découvrez l’actualité du jour mais à la date d’une autre année !



Après huit ans d’attente, Amaury et Rémi sont enfin arrivés. Ils sont adorables dans leurs couveuses et leur maman va bien. Inséminée à Calmart, cette Nordiste a choisi d’accoucher près de chez elle. Pour la maternité lilloise, c’est une répétition générale avant qu’elle ne voie naître des bébés issus de ses propres éprouvettes.Dans les années 80, la fécondation in-vitro est une réelle prouesse technique. La maternité Roger Salengro et son chef de service le professeur Delecour ont tout fait, nous explique-t’il, pour obtenir un centre performant avec "la constitution d’une unité de biologie, d’embryologie où nous pouvons sur place à 5 mètres de la salle d’opération recueillir le sperme, permettre la fécondation avant la réimplantation"."Après Paris, Bordeaux, Montpellier et Toulouse, Lille (en 1984) prend la 5e place dans la maîtrise de cette technique" conclut la journaliste.On aime la simplicité des professeurs et la clarté de leurs discours. On aime les petits bouts de choux et les savoir en bonne santé. On aime (re)découvrir l’extérieur de la maternité Roger Salengro, désormais détruite et remplacée depuis 1997 par la maternité Jeanne de Flandre.