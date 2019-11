VIDEO. 1985 : Coluche ouvre le premier Resto du Coeur de France à Lille

De quand date ce reportage ?

1985 : Coluche ouvre le premier Resto du Coeur de France à Lille

De quoi parle-t-il ?

Qu'y voit-on ?

Il a été diffusé sur FR3 Nord Pas-de-Calais le 9 novembre 1985. Il y a exactement 30 ans.De Coluche, venu à Lille, pour l'ouverture du 1er restaurant du coeur de France lancé avec le soutien de l'EDHEC, de la ville de Lille et du Conseil régional. L'idée de créer les "Restos du Coeur" était né quelques mois auparavant. Le 14 octobre, les statuts officiels de l'association avaient été déposés. Coluche avait l'appui de son employeur de l'époque, Europe 1, mais personne n'imaginait l'ampleur que prendrait cette initiative solidaire.Dans le reportage, il parle de 200 000 repas par jour. Cet hiver-là, 5000 bénévoles distribueront 8,5 millions de repas. Aujourd'hui, plus d'un milliard de repas sont servis chaque année.Le sourire espiègle de Coluche, son sérieux aussi quand il s'agit des Restos. Reçu à la mairie de Lille, l'humoriste le plus populaire à cette époque, explique à Pierre Mauroy, le système de comptoir de passage distribution de repas. "Je vous trouve grave sur ce sujet-là, lui lance le maire de Lille. J'ai l'habitude de vous entendre raconter des histoires."Puis, en compagnie de Noël Josephe, il inaugure le restaurant animé bénévolement par les étudiants de l'EDHEC. "Son initiative ne peut pas nous laisser indifférents", affirme le président du Conseil régional Nord Pas-de-Calais. "On s'est dit que c'était pas normal que dans un pays de bouffe comme la France, des gens manquent de nourriture quoi...", conclut Coluche.