VIDEO. 2 septembre 1982 : découvrez à Lille, le portrait de la première motarde de la police nationale

De quand date ce reportage ?

Portrait de la première femme motarde de la police nationale de Lille.

De quoi parle-t-il ? Qui voit-on ?

Ce qu’on aime ?

365 reportages d'archives pour fêter les 70 ans de la télé régionale 70 ans de la télévision dans le Nord Pas-de-Calais, ce sont des centaines de techniciens et de journalistes qui ont travaillé pour vous faire découvrir des petites histoires et des grands moments de notre région. Pour l’anniversaire de notre télévision, nous avons choisi quelques-uns de ces instants-là, petites pépites du quotidien. Pendant un an, découvrez l’actualité du jour mais à la date d’une autre année !



Ce reportage a été diffusé dans le journal télévisé de FR3 Nord Pas-de-Calais, le 2 septembre 1982. Il a été réalisé par le journaliste Baudoin Comte-Offenbach.Nous sommes dans les rues de Lille et nous suivons Paule Loridan sur sa moto. Voilà donc le portrait de cette gardienne de la paix qui, en quelques mots, décrit sa nouvelle affectation. Celle de la première femme motarde pour la police nationale à Lille.Nous n’apprenons pas grand-chose de cette pionnière. Juste que Paule Loridan a 29 ans, qu'elle est mariée et a deux enfants dans sa sacoche. Paule Loridan nous dit simplement qu’elle est affectée à la surveillance après dix semaines de formation spécifique.On aime le casque vintage et les grosses lunettes de Paule, sa Honda CB et les vieilles voitures qu’elle double. On aime aussi redécouvrir les rues de Lille et les couleurs surannées dues aux images de la télé des années 80. Et on aime surtout la chanson oubliée qui fredonne à tue-tête : « Sur ma moto, je suis le plus fort. Je ne suis pas le policier bidon. Attention, j’ai de l'instruction. Je suis le motard de Dijon. »