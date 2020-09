VIDEO. 5 septembre 1982 : vivez la nuit de la Braderie, comme si vous y étiez

De quand date ce reportage ?

La Braderie de Lille de 1982

De quoi parle-t-il ? Qu'y voit-on ?

Ce qu’on aime ?

365 reportages d'archives pour fêter les 70 ans de la télé régionale 70 ans de la télévision dans le Nord Pas-de-Calais, ce sont des centaines de techniciens et de journalistes qui ont travaillé pour vous faire découvrir des petites histoires et des grands moments de notre région. Pour l’anniversaire de notre télévision, nous avons choisi quelques-uns de ces instants-là, petites pépites du quotidien. Pendant un an, découvrez l’actualité du jour mais à la date d’une autre année !



Ce reportage a été diffusé dans le JT de FR3 Nord Pas-de-Calais, le lendemain de son tournage, le 6 septembre 1982 et a été réalisé par le journaliste Jean-Daniel Christophe.La nuit de la Braderie et ses rues bondées de Lille où le chineur côtoie le musicien qui joue sa mélodie pour le vendeur de saucisses. Cette nuit-là de 1982 est joyeuse, sans pluie, ni masque. C’était le temps où les sièges de voitures pouvaient être en moumoute marron. C’était le temps où on utilisait le mot « pardessus » pour une veste. L’insouciance se faufile entre les stands où le journaliste cherche son objet de prédilection de l’année, un raton-laveur. Le trouvera-t-il ?On aime tout. La foule colorée et les chapeaux, les grosses lunettes et les jeans fuseaux. La joie de vivre qui passe et les blagues du journaliste. On aime l’accent des badauds, les trouvailles des chineurs et les objets bucoliques des bradeux. On aime le faux Cloclo et ses danseuses. On aime cet air de fête lilloise du premier week-end de septembre.