VIDEO. 6 septembre 1992 : Dur, dur… le réveil des bradeux et des chineurs après une nuit de Braderie de Lille

365 reportages d'archives pour fêter les 70 ans de la télé régionale 70 ans de la télévision dans le Nord Pas-de-Calais, ce sont des centaines de techniciens et de journalistes qui ont travaillé pour vous faire découvrir des petites histoires et des grands moments de notre région. Pour l’anniversaire de notre télévision, nous avons choisi quelques-uns de ces instants-là, petites pépites du quotidien. Pendant un an, découvrez l’actualité du jour mais à la date d’une autre année !



Ce reportage a été écrit par le journaliste Xavier Méric et diffusé dans le journal télévisé de FR3 Nord Pas-de-Calais, le 6 septembre 1992.Après l’effervescence de la nuit de la Braderie de Lille, soit un trop-plein de tout, beaucoup de bruit, quelques bières, des ventes réussies et des trouvailles acquises, bradeux ou chineurs se réveillent tant bien que mal pour attaquer la journée du dimanche.Et ils ne semblent pas très frais ces fêtards de septembre... « Après deux ou trois heures de sommeil, le réveil est plutôt difficile. De bonne ou de mauvaise humeur, en sursaut ou en douceur, les bradeux quittent leurs installations de fortune et évoquent leur état avec humour, regret ou détachement », nous explique le journaliste. On s’en amuse.On aime les tentes de fortune et le tissu des sacs de couchages. On aime la bobine endormie des surpris du matin et les yeux chafouins de ceux qui s’éveillent. On aime le choix de la musique avec la chanson « Too Moo » de Richard Gotainer. Et on aime entendre des gens donner des prix en francs. Nostalgie, nostalgie…