VIDEO. 9 septembre 1995 : ça parle et ça chante ch’ti dans l'émission "L’tiot café du sam’di"

365 reportages d'archives pour fêter les 70 ans de la télé régionale 70 ans de la télévision dans le Nord Pas-de-Calais, ce sont des centaines de techniciens et de journalistes qui ont travaillé pour vous faire découvrir des petites histoires et des grands moments de notre région. Pour l’anniversaire de notre télévision, nous avons choisi quelques-uns de ces instants-là, petites pépites du quotidien. Pendant un an, découvrez l’actualité du jour mais à la date d’une autre année !



Cet extrait est tiré de l’émission "L’tiot café du sam’di" qui a été diffusée sur l’antenne de FR3 Nord Pas-de-Calais le 9 septembre 1995. Elle est présentée par Isabelle et réalisée par Alain Herr.Nous sommes en septembre 1995, tous les samedis sur l’antenne régionale de France 3, Isabelle reçoit des poètes, des chanteurs et chanteuses cht’is. Le but de l’émission est de faire découvrir la richesse de ce patois "Mi, ch’uis un peu comme Raymond Devos, j’aime ben le patois." Avec son accent à couper au couteau, Isabelle invite Simon Colliez à interpréter un de ces tubes : "Louis par chi, Louis par là".Devant un public qui, tranquillement assis boit son café en dégustant des spéculoos, le chanteur entonne son titre : "Louis par chi, Louis par là. Louis viens chi, Louis viens làRamone par chi, Ramone par là. Gratte me par chi, gratte me par-là. Achtique me chi, achtique me là, Fais briller chi, fais briller là. ‘Ptit Loulou, ‘ptit Louis toudis là."On aime le parler ch’ti et la joie de vivre de la présentatrice. La chanson un peu grivoise de Simon Colliez. On aime le décor estaminet et les robes fleuries des spectatrices.