VIDEO. A 21 ans, le lillois Timothy Pipart, bat le record du monde de kitesurf avec un saut à 324 mètres de hauteur

Il aura fallu 6 mois de préparation et près de 80 personnes pour permettre à Timothy Pipart de battre le record du monde de kitesurf à 324 mètres de hauteur. Le lillois a réalisé cet exploit au lac de Lacanau en Gironde, ce vendredi 11 juin.

"Sur le moment, on ne réalise pas tellement, c'était extraordinaire." C'est un jour qu'il ne pourra jamais oublier : ce vendredi 11 juin, le lillois Timothy Pipart, 21 ans, a battu le record du monde de kitesurf au lac de Lacanau (Gironde) en franchissant la hauteur de 324 mètres dans les airs. Aussi haut que la tour Eiffel ! Le précédent record était détenu par le danois Nick Jacobsen avec 277 mètres au Cap, en Afrique du Sud.

Cet exploit est le fruit de plusieurs mois de préparation et d'une passion pour la discipline qui remonte à l'enfance. "Je fais du kit surf depuis mon plus jeune âge, explique-t-il. Je marchais à peine que j'avais un kite sous les pieds. J'ai été initié par mon meilleur ami d'enfance, Louis."

durée de la vidéo: 00 min 47 Le record précédent de kitesurf était détenu par Nick Jacobsen avec 277 mètres. © PUZZLE MEDIA / RIDING ZONE

Une victoire collective

Durant l'adolescence, il intègre la section sport étude en kitesurf à Dunkerque, au lycée. "Aujourd'hui, j'en fais surtout par plaisir, c'est une passion que je vis à 100%. Dans le Nord, on kite beaucoup l'hiver, on a de gros vents avec de belles vagues. Ma discipline, c'est le big air, qui consiste à faire du saut à plus de 20 mètres de haut."

Je dois cette victoire à mon meilleur ami d'enfance, Louis. Timothy Pipart

Timothy Pipart prend cette victoire avec beaucoup d'humilité. Lorsqu'il s'exprime, il ne peut s'empêcher d'utiliser le "on". Et quand on lui demande pourquoi, il explique devoir cette victoire à beaucoup de gens : "près de 80 personnes m'ont aidé, j'étais très bien entouré de parachutistes, c'est la consécration de 6 mois de travail. Au moment de battre le record, il y avait 30 personnes sur l'eau avec 5 bateaux. Mais surtout, je dois cette victoire à mon meilleur ami d'enfance, Louis."

Une importante sécurité a été mise en place pour assurer à Timothy Pipart un vol sans encombre. • © PUZZLE MEDIA / RIDING ZONE

Un amateur au rang des plus grands

La spécificité de ce record du monde, c'est le statut amateur de Timothy Pipart. Mais qui dit amateur, ne veut pas dire manque de préparation. "Les précédents records ont été réalisés par des professionnels, poursuit-il. La sécurité doit être vue et revue, j'étais équipé de systèmes audios et d'un parachute spécial qui s'ouvrait dès 20 mètres de haut. On a mis les bouchées doubles pour la sécurité car j'étais amateur."

J'ai réalisé mon rêve de façon amateur, c'est incroyable de se mesurer aux grands. Timothy Pipart

Avec ses 324 mètres, il n'a donc plus rien à envier aux professionnels. Timothy Pipart en savoure d'ailleurs chaque instant. "J'ai réalisé mon rêve de façon amateur, c'est incroyable de se mesurer aux grands. Dans le monde du kitesurf, j'ai eu des retours positifs de professionnels. Ils voyaient que la préparation était là, que je ne me suis pas levé un matin comme ça, en me disant que j'allais battre le record."

En attendant ses prochaines aventures, l'étudiant en Licence 2 d'économie et gestion en cursus prépa aux grandes écoles continue son chemin. "Je n'ai pas d'objectif immédiat mais je suis sûr qu'on aura prochainement des projets tout aussi fous et grandioses à mettre en oeuvre, dont je ne parle pas encore."