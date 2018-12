VIDEO. Avoir un enfant après un cancer avec la cryoconservation

Seulement deux femmes autogreffées en 10 ans

La cryoconservation pour la fertilité des femmes atteintes de cancer

Un reportage de Claire Chevalier

Une opération peu complexe et un haut taux de réussite

C’est une pratique assez commune en France pour: la congélation des ovaires ou du tissu ovarien. Le processus demande quelques efforts, mais. Cette méthode est utilisée par des femmes craignant d’avoir des difficultés à procréer pour de nombreuses raisons.Aude, trentenaire, est dans ce dernier cas.Quand elle tombe malade d’un, l’équipe médicale lui propose à l’époque depour le préserver des. Dix ans plus tard, elle s’apprête à lade ses cellules ainsi conservées : « Ce n’est que du positif, témoigne la jeune femme. Ca va peut-être nous permettre d’avoir quelque chose que l’on pensait impossible. Elle reste cependant prudente. On va essayer, et puis on verra bien. »Elle sera la. La cryoconservation est pourtant régulièrement pratiquée :. Il est plus rare en revanche que les patientes demandent à s’en servir. Comme l’explique, endocrinologue et gynécologue, « la patiente doit être totalement sortie de la maladie. Puis, il faut qu’elle ait rencontré son conjoint, et qu’elle soit en souhait de grossesse. »Pour Aude, tous les éléments sont réunis. Elle et son compagnon Benjamin se définissent comme des « combattants », prêts à tout pour avoir un enfant – et surtout, à. Une fois l’autogreffe [greffe utilisant un greffon emprunté au patient lui-même, ndlr] terminée, Aude sera suivie par ledans le processus de procréation.Les équipes médicales se préparent à ce type d’intervention depuis plus de 10 ans. La greffe,, est une opération assez simple pour les chirurgiens. « Mais ce qui est complexe, c’est la coordination [entre les équipes] avec la décongélation, le transport du greffon et la mise en place de l’opération », explique l’un d’eux.Les premiers bébés ainsi conçus sont nés en France il y a une dizaine d’années.: quelques moins après l’opération, les patientes retrouvent un, et certaines femmes tombent même enceintes naturellement – c’est-à-dire sans recours à la procréation médicalement assistée.