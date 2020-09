VIDEO. A Bachy, on teste le ramassage scolaire avec une calèche et des chevaux

Des chevaux "Trait du Nord" s'occupent du ramassage scolaire à Bachy

Sauver le Trait du Nord

C'est une étonnante rencontre qui attend les écoliers ce matin-là… Pas de bus cette fois, mais une embarcation insolite. Une calèche tirée par des chevaux. "Bizarre", lâche une petite élève de Bachy, pas encore habituée à ce nouveau mode de transport.Les deux chevaux s'appelent Ura et Uravif. Deux chevaux de trait, pile à l'heure pour le ramassage scolaire. C'est parti pour la promenade avant l'école. Bachy, petite commune proche de Cysoing (Nord) et de la frontière belge a choisi ce mode de transport depuis la rentrée scolaire. Après le ramassage des déchets et le débardage, voici le ramassage scolaire à cheval. "On ne pollue pas la planète", rappelle tout simplement un élève au cours du trajet.La calèche commence sa tournée 8 h 30 et s’arrête trois fois sur un parcours de 2 km. Elle peut transporter jusqu'à 20 élèves.Plus qu'une balade, la dépose des enfants à l'école est un débouché pour ce cheval de trait. Son surnom, c'est la force tranquille. Le trait du Nord est un animal réputé pour sa puissance et son calme. Pourtant, il est aujourd'hui en voie de disparition. Sur les 9 espères de cheval de trait en France, il tient la bonne dernière place en terme de spécimens. Alors pour prouver son importance, pour le protéger, des communes comme Bachy et des passionnés se mobilisent. Une recherche d'activité que porte le groupement Interreg Eqwos entre Wallonie, Flandres et France. Un combat pour sauver une espèce."Si les éleveurs ne trouvent pas de débouchés, ils ne savent plus quoi faire de leurs poulains. Donc il faut leur trouver des débouchés", résume Hélène Dubois Responsable du pôle cheval de trait du Nord. Créé autrefois pour travailler, le trait du Nord pourrait mourir de son inutilité. Seuls 50 spécimens vivent encore à ce jour.L'expérimentation du transport hippomobile va durer deux semaines. Il faudra que le bilan écologique et financier soit concluant