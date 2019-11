VIDEO. Big Flo & Oli tournent à Lille pour leur nouveau clip (et ressortent les vieux clichés)

Bigflo & Oli - Bienvenue chez moi (Clip Officiel)

"Un arrêt à Lille, c'est vrai que c'est pas la plus belle des villes / Mais sur la Grand place je me suis comme senti libre / Senti p'tit, senti ch'ti dans le décor / Les gens étaient plus chaleureux que le temps dehors (c'est vrai)".Ce sont les paroles du dernier single des rappeurs Big Flo & Oli. Dans "Bienvenue chez moi", ils passent en revue la plupart des villes de France : Lyon, Bordeaux, Marseille, Saint-Etienne... A chaque fois, ils donnent leurs impressions de touristes-visiteurs-musiciens en tournée. Sans éviter les clichés sur les régions concernées.D'où le "Les gens du Nord ont dans le coeur le soleil qui manque à leur décor...", version 2019. Le jour du tournage, il faisait pourtant très beau sur la Grand'place de Lille.Bruxelles a aussi droit à son petit couplet et ses images du Manneken Pis : "J'suis allé en Belgique, logique, j'ai fait le plein de frites / J'ai cru voir de la bière sortir du Manneken Pis / Y'a de la vie quand le carré s'anime / J'y suis tellement allé, j'ai l'impression de voir de la famille (une fois)"Big Flo & Oli seront au Zénith de Lille le 2 février 2020.