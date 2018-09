VIDEO. Boxe : Licia Boudersa, boxeuse de Lille Bois-Blancs, championne du monde

Boxe : Licia Boudersa, boxeuse de Lille Bois-Blancs, championne du monde

Magnifique victoire de Licia @Boudersa59 ce soir à Lille ! Championne de France 2016, d’Europe 2017, la très talentueuse boxeuse lilloise devient Championne du Monde 2018, en catégorie Super Plumes ! Bravo Hocine et toute l'équipe du boxing club des Bois-Blancs. Bravo Licia ! pic.twitter.com/n2YSBPy5Bj — Martine Aubry (@MartineAubry) 29 septembre 2018

Lille : Licia Boudersa, championne du monde de boxe, veut aller plus loin

Les Lillois ont du talent : Licia Boudersa

Double événement àce samedi. Premier championnat du monde de boxe organisé dans la. et premier titre mondial pour une boxeuse du cru.a décroché la ceinture mondiale des super-plumes WBF (-58 kg).Et de quelle façon ! La Lilloise a battu l'Allemande Hasna Tukic par KO au 7ème round. Devant la maire de Lille, Martine Aubry.Championne de France en 2015, championne d’Europe en 2017, la boxeuse des Bois-Blancs, âgée de 26 ans, a réalisé son rêve. Mais voit déjà plus loin : "On va aller jusqu'à j'en peux plus... !". Elle pense notamment aux ceintures mondiales d'autres fédérations.Recrutée en bas d'un immeuble de son quartier à 11 ans, Licia Boudersa a grvi tous les échelons jusqu'à s'imposer dans un milieu très masculin :« Hocine (le responsable du cu club) voulait faire un club mixte aux Bois Blancs, raconte-t-elle à 20 minutes. Il a eu des reproches mais il ne les a pas écoutés. Ça n’a pas été facile de s’imposer au début. Déjà, dans la société, ce n’est pas facile de s’imposer en tant que femme, alors imaginez dans un quartier et encore plus dans un sport dit masculin. Du coup, j’ai travaillé, travaillé, travaillé pour gagner le respect ».