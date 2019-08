VIDÉO. Braderie de Lille : les premiers bradeux s'installent déjà sur l'Esplanade

Braderie de Lille : les premiers bradeux s'installent sur l'Esplanade

Les affaires ont déjà commencé pour les premiers chineurs. La cuvée 2019 de la Braderie de Lille s'est ouverte ce vendredi 30 août sur l'Esplanade où les stands fleurissent déjà. D'Angleterre ou de Belgique, certains viennent de loin pour faire l'ouverture de l'événement. "Ca ne serait pas correct d'acheter maintenant... mais j'ai l'impression que je pourrais le faire", tergiverse un acheteur."Vu ce qu'on emmène comme matériel, il vaut mieux commencer tôt pour s'installer le plus vite possible et ne pas louper les clients, estime un vendeur. Et on a besoin d'une journée entière pour s'installer. On s'est même battus pour être les premiers au portail ce matin, donc c'est assez important d'être là dès maintenant."L'Esplanade, c'est le lieu où va battre le coeur de la Braderie nuit et jour ces samedi et dimanche. Les chineurs repèrent, achètent, peu soucieux de respecter le coup d'envoi officiel. Mais certains vendeurs s'installent encore. Et pour certains, c'est une tradition : "Le secret c'est le plaisir, commente un Arrageois qui brade ici depuis 20 ans, toujours avec la même flamme. On adore être ici une fois par an. Toute l'année je stocke pour Lille et après il faut tout vendre en trois jours.".La grande Braderie, c'est 30 heures de chine officiellement... mais sur l'Esplanade, le parfum du plus grand vide-grenier d'Europe embaume déjà l'atmosphère.