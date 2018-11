VIDÉO. À Calais et à Lille, les enseignants se mobilisent contre les suppressions de postes

120 grévistes défilent à Calais

À Calais et Lille, les enseignants se mobilisent contre les suppressions de postes

On se rend compte que nous ne sommes pas entendus

La grève dans l'Éducation nationale a été largement suivie ce lundi 12 novembre dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les enseignants, notamment de collèges et de lycées se sont mobilisés en nombreUne première manifestation s'est tenue à Calais, ce matin en présence de près de 120 enseignants venus notamment de Boulogne-sur-Mer ou de Dunkerque.Cet après-midi, c'est à Lille que s'est tenue la plus grande manifestation, dans laquelle les grévistes ont défilé contre le projet de budget 2019, dont le volet dédié à l'Éducation nationale sera discuté mardi à l'Assemblée nationale.Ces suppressions concernent l'enseignement secondaire, tandis que "" voulue par le ministre Jean-Michel Blanquer permettra la. Une différence de traitement qui étonne les enseignants de collèges et lycées."On nous dit toujours qu'on va faire quelque chose, qu'au niveau national on entend bien la parole, que les professeurs, que les enseignants sont en première ligne. Et finalement on se rend compte que nous ne sommes pas entendus" regrettait l'une d'entre eux, ce lundi matin.On estime. La grève, au niveau national, est suivie par 1 enseignant de secondaire sur 2 et par 1 enseignant de primaire sur 4.