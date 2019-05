VIDEO. Comment gère-t-on les clichés culturels dans un couple bi-national ? (“Je t'aime à l'européenne” 3/5)

J'avais tous les préjugés français débiles sur les Allemands. Qu'ils sont militaires, qu'ils aiment les bergers allemands... Enfin, voilà, tous ces trucs débiles que l'on a dans les films sur la guerre...



Je t'aime à l'européenne : les clichés (épisode 3/5)

J'étais par exemple très surprise du jeu entre les genres, entre les hommes et les femmes... Il y avait tout le temps des gens qui voulaient m'ouvrir la porte, prendre mon bagage... J'ai trouvé cela très déroutant, la galanterie à la Française.

France 3 Hauts-de-France, partenaire des Haut-Parleurs Les "Hauts-Parleurs", c'est quoi ? C'est un projet collaboratif de production et de formation au journalisme de la "Haut-Parleurs Académie", qui parie sur la jeunesse et la mixité, mené par le Labo 148 - La Condition Publique à Roubaix avec l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille et le nouveau média "Les Haut-Parleurs" — co-produit par Fablabchannel et TV5MONDE.

Ce projet est cofinancé par l'Union européenne avec le Fond européen de développement régional (FEDER). France 3 Hauts-de-France s'associe à la diffusion de ces reportages, pour leur donner toute la visibilité qu'ils méritent ! "Je t'aime à l'européenne", la nouvelle mini-série de l'Académie Haut-Parleurs (en 5 épisodes) propose de donner la parole à des couples bi-nationaux installés dans les Haut-de France. Ils racontent leur rencontre, leurs galères, expliquent leurs choix de lieu de vie et leurs différences culturelles et exposent leurs espoirs et peurs pour l'Europe. Les Haut-Parleurs en ligne :

Les Haut-Parleurs, première chaîne web et mobile de jeunes francophones au ton libre et spontané partout dans le monde.



Savez-vous qu'en 2015 il y a eu plus de 7000 mariages entre Français et Européens en France ?Dans ce nouvel épisode de notre série " Je t'aime à l'européenne ", on s'est demandé comment c'était de vivre avec une Roumaine, une Allemande ou un Français ? Au-delà des clichés, comment ces couples vivent leurs différences culturelles ? Ecoutez les témoignages de cinq couples bi-nationaux installés dans le Nord.Fred, en couple avec Ute.L'Europe, ça paraît flou et lointain. Mais quand on est en couple avec un.e Européen.ne, c'est tout de suite beaucoup plus concret.Un reportage réalisé par Claire Corrion et Amina Boukhari, à Sailly lez Lannoy, Esquelbecq, Aulnoy lez Valenciennes, LilleUte