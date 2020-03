VIDEO. Coronavirus : à 20h, à Lille, des applaudissements pour le personnel soignant

Coronavirus : applaudissements pour le personnel soignant à Lille

C'est timide (pour l'instant) mais c'est une première dans la région. On a entendu quelques applaudissements vers 20h ce mardi soir à Lille (cf vidéo, rue de la Barre). Des applaudissements destinés au personnel soignant, en première ligne dans la crise du coronavirus. Si près de chez vous, on a aussi entendu des applaudissements ici, n'hésitez pas à nous envoyer une vidéo à france3nordpasdecalais@gmail.com Ce soutien généralisé aux soignants s’organise en Europe (Italie, Espagne, Suisse...) dans de nombreuses villes touchées par le covid19. A heure fixe, tous les soirs, la population sort sur les balcons ou aux fenêtres et manifeste son soutien en allumant une bougie, une lumière ou en applaudissant pendant quelques instants.Ailleurs en France (Paris, Lyon...), ce mouvement démarre aussi doucement."Le meilleur moyen de rendre hommage au personnel soignant, c'est de suivre les consignes", a rappelé Edouard Philippe, premier ministre sur France 2.