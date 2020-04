VIDÉO. Coronavirus : le hall de la mairie de Lille transformé en atelier de confection de masques

Coronavirus - masques : le hall de la mairie de Lille transformé en atelier de couture



1500 masques par semaine

Le grand hall de la mairie de Lille transformé en atelier de couture... Depuis lundi, plusieurs dizaines de bénévoles se relaient pour assembler des masques en tissu.Comme Agnès Delafare, jeune retraitée, qui a enfin pu échapper au confinement. "C'est ma première sortie avec des gens, ça fait du bien !, soupire-t-elle. Puis c'est vrai que quand on n'est pas soignant, qu'on n'est mamie mais qu'on ne peut pas voir les enfants et qu'on se sent inutile... Au moins, on fait quelques chose".Comme Agnès, les bénévoles suivent attentivement les conseils d'assemblage de ce masque conçu par le CHU de Lille. Un masque doté d'un niveau de protection certifié.Pour beaucoup de ces bénévoles, la couture n'est qu'une simple passion. Des professionnels sont donc là pour les guider. "", explique Claire De Oliveira, modéliste qui les encadre.Avec cet atelier hors normes, ce sont près de 1500 masques par semaine qui devraient pouvoir être fabriqués.Une contribution symbolique aux 300.000 unités que la mairie de Lille souhaite acquérir pour parer à l'urgence sanitaire et préparer le déconfinement de ses administrés Mais si cela est encore nécessaire, priorité sera toujours donnée aux personnels soignants. "Pour moi, cela reste la priorité, affirme la maire PS de Lille Martine Aubry. S'il devait manquer demain des masques dans un hôpital ou un EHPAD, ce sont bien évidemment eux les prioritaires. Mais je souhaite qu'on puisse offrir au départ, avant que n'arrivent ces fameux masques qu'on attend de la Chine un peu partout, et notamment l'Etat, que chaque Lillois puisse avoir un masque", a-t-elle conclu.Ces masques, destinés à un usage au quotidien, sont lavables une vingtaine de fois. De quoi assurer à chacun une protection pour plusieurs semaines.