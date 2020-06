VIDÉO. Coronavirus : à Lille, un robot téléguidé qui décontamine les espaces publics

Pour faciliter la désinfection des lieux publics, un robot a fait son apparition à Lille. Téléguidé, il permet de désinfecter en toute sécurité et beaucoup plus rapidement.

Coronavirus : à Lille un robot téléguidé qui décontamine les espaces publics • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

Un achat utile également pour les associations

Un drôle d'engin apparait désormais au restaurant Mademoiselle à Lille, après le service du midi. C'est un super robot de 200 kilos aux pouvoirs virucides. Avec ses quatre buses sur le dos, il pulvérise un nuage désinfectant dans toute la salle.Cela représente un véritable gain de temps pour Anna Dossmann, chef du restaurant : "Mes salariés n'ont pas besoin de rester quatre heures de plus pour désinfecter totalement, selon les normes qu'on nous demande de respecter actuellement."Le produit utilisé est de l'eau ozonée, sans danger pour l'homme. "C'est une transformation de l'eau, elle reprend sa forme initiale. Elle capte les salissures et est également virucide", assure Sébastien Degrand, directeur de l'entreprise adaptée Challenge de Caudry.L'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (Apajh) du Nord a aussi acheté ce robot pour aller chercher offrir de nouveau débouchés à ses salariés. Les membres ont rapidement acquis la maîtrise de ce nouvel appareil.C'est aussi un moyen de maintenir un contact, dans des conditions de sécurité, comme l'explique Stéphanie Cuvelier, responsable de l'hygiène des locaux à l'Apajh du Nord : "Si on a un cas de Covid-19, dans une chambre par exemple, le robot est equipé de caméras, on peut le manipuler à distance à l'aide d'une tablette, sans aucun risque."Baptisé Rhino-Protect, ce robot a été créé par une société de La Rochelle, qui avait déjà réalisé le Colossius, un robot utilisé par les Pompiers de Paris lors de l'incendie de Notre-Dame-de-Paris.