VIDEO. Des couples bi-nationaux racontent leurs galères du quotidien (“Je t'aime à l'européenne”, 2/5)

Pour ce deuxième épisode, nos cinq couples bi-nationaux racontent à Claire et Amina les petites galères du quotidien quand on vient de deux pays différents.

Ute

Un reportage réalisé par Claire Corrion et Amina Boukhari, à Sailly lez Lannoy, Esquelbecq, Aulnoy lez Valenciennes, Lille

Ipek et Julien

🇪🇺L’ #Europe , ça peut paraître flou, mais quand on est en couple avec un(e) européen(ne), c'est tout de suite plus concret ! 5 couples bi-nationaux du Nord témoignent, du 5 au 20 mai https://t.co/aL6LiHBgmj #Européennes #Européennes2019 @HautParleurs_ pic.twitter.com/qa4m2Anq3c

France 3 Hauts-de-France, partenaire des Haut-Parleurs



Les "Hauts-Parleurs", c'est quoi ?

C'est un projet collaboratif de production et de formation au journalisme de la "Haut-Parleurs Académie", qui parie sur la jeunesse et la mixité, mené par le Labo 148 - La Condition Publique à Roubaix avec l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille et le nouveau média "Les Haut-Parleurs" — co-produit par Fablabchannel et TV5MONDE.

Ce projet est cofinancé par l'Union européenne avec le Fond européen de développement régional (FEDER).

France 3 Hauts-de-France s'associe à la diffusion de ces reportages, pour leur donner toute la visibilité qu'ils méritent !

"Je t'aime à l'européenne", la nouvelle mini-série de l'Académie Haut-Parleurs (en 5 épisodes) propose de donner la parole à des couples bi-nationaux installés dans les Haut-de France. Ils racontent leur rencontre, leurs galères, expliquent leurs choix de lieu de vie et leurs différences culturelles et exposent leurs espoirs et peurs pour l'Europe.

