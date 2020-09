VIDÉO. Covid-19 - Lille : l'obligation de fermeture des bars à 00h30 passe mal rue Masséna

À ce sujet, la rédaction vous recommande Covid-19 : l'obligation de fermeture de 0H30 à 6H00 étendue à tout le Nord pour les bars et restaurants

Covid-19 - Lille : l'obligation de fermeture des bars à 00h30 passe mal rue Masséna

🔴⚠️ #COVID__19 Renforcement des mesures sanitaires :

À compter de ce 09/09/20, fermeture des bars, restaurants et commerces d'alimentation générale de 00h30 à 06h00 sur l’ensemble du département du #Nord. pic.twitter.com/t34JRVMcv6 — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) September 8, 2020

Un bar fermé 15 jours

"L'horaire de fermeture des bars n'a pas vraiment de rapport avec le Covid, qu'il soit minuit ou 1 heure, ça n'a pas vraiment de rapport !", s'étonne cet étudiant, atablé en terrasse avec des amis, rue Masséna à Lille. Les bars et restaurants du Nord, qui est placé en zone rouge Covid-19, sont contraints de fermer à 0H30 depuis mercredi soir . La mesure est effective dans la métropole lilloise depuis samedi, déjà."On finit à l'appartement, on s'adapte !", déclare un autre jeune homme. la rue Masséna, appellée aussi rue de la Soif, concentre de nombreux bars où les étudiants se retrouvent nombreux le soir."Ils sont un peu déçus parce qu'ils disent -Notre soirée commence juste maintenant-, on ne sait pas ce qu'on doit répondre parce qu'on est obligé de respecter le règlement, et on doit l'expliquer à chaque personne, ce n'est pas évident !", constate Mehmet Sarikus, gérant du bar "l'Imprévu" rue Masséna.Pour les tenanciers, c'est également après minuit que les affaires commencent vraiment. "Notre chiffre d'affaires, c'est surtout de minuit à 3 heures", explique Sandra Herpoel, patronne du "Temple Bar". "Et puis je vais réduire le personnel, en fermant fermant à minuit et demi, je n'ai pas besoin de portier", ajoute-t-elle.Des opérations de contrôles ont été menées par la police, pour vérifier aussi que les mesures-barrières étaient bien respectées dans les bars de la rue. Un établissement en a fait les frais. Le Zythum fait l'objet d'une fermeture administrative de 15 jours."On est un symbôle au milieu de la rue Masséna, pour montrer aux autres ce qui peut se passer", avance Pascal Gibourdel, co-gérant du Zythum Bar."On ressent pas mal la peur de la police, au niveau de tous les collègues du quartier. On a plus peur de la police que du virus, ce n'est quand même pas normal", abonde Mathias Fauregérant du bar "Disrespect" situé rue du Faisan, juste à côté.La mesure préfectorale est pour l'instant en vigueur pour 15 jours, jusqu'au 23 septembre prochain.