VIDEO. Daniel Essa, réfugié syrien à Lille, vend ses chaussures de luxe aux stars américaines

Daniel Essa, réfugié syrien à Lille, vend ses chaussures de luxe aux stars américaines



"Je suis bien ici"

Elles seront en vente dans quelques jours mais les stars américaines s'arrachent déjà les chaussures de ce jeune créateur syrien installé à Lille : Daniel Essa. Tout est parti d'une simple paire qui a franchi l'Atlantique dans les bagages d'un directeur artistique d'une boutique de mode. Depuis, Whoopie Goldberg, Olivia Palermo ou Bella Thorne ont commandé chacune quelques paires de ces baskets haut de gamme.Une belle récompense pour. En, il était une star de la télévision. Il animait une émission de relooking sur une grande chaîne syrienne. Il est aussi connu pour ses conseils beauté sur internet.où il a obtenu le statut de réfugié et changé de prénom."La guerre c'était très difficile mais il faut voir le positif; explique Daniel Essa, créateur de chaussures. Maintenant, je suis bien ici et j'ai créé ma marque".Il y a 3 ans, Daniel Essa ne parlait pas un mot de français. Alors, il a appris sur internet. Il aurait pu travailler pour les grandes marques du luxe à Paris mais il a écouté ceux qui ont cru en son projet.A Mà Lille, il a trouvé le soutien dont il avait besoin en tant que jeune créateur. Il les a bluffés par sa force de travail et son exigence envers ses fournisseurs. "Il regorge d'idées. Il pense très bien son produit,", constate Emmanuelle Axer, directrice Maisons de mode à Lille.Les premiers modèles seront mis en vente la semaine prochaine sur son site internet. Des chaussures haut de gamme vendues autour de 300 euros avec en prime un joli message glissé à l'intérieur : "Bisous".