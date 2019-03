VIDEO. Danse : comment la techno nous envoûte !

Comment la techno nous envoûte ?



La techno, c'est quoi ?

© Les Haut-Parleurs

Le corps est en train de goûter ce que c'est qu'être humain, c'est-à-dire d'être soumis à la gravité. C'est jubilatoire !

Crédits

France 3 Hauts-de-France, partenaire des Haut-Parleurs

Les "Hauts-Parleurs", c'est quoi ? C'est un projet collaboratif de production et de formation au journalisme de la "Haut-Parleurs Académie", qui parie sur la jeunesse et la mixité, mené par le Labo 148 - La Condition Publique à Roubaix avec l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille et le nouveau média "Les Haut-Parleurs" — co-produit par Fablabchannel et TV5MONDE France 3 Hauts-de-France s'associe à la diffusion de ces reportages, pour leur donner toute la visibilité qu'ils méritent ! "L'être et le corps", la nouvelle série de reportages de l'Académie Haut-Parleurs

Il est source de plaisir ou de jalousie, il nous épate ou nous trahit. Il est une enveloppe, un compagnon, parfois un adversaire ou une source de déception... Notre corps dit plein de choses sur nous, nous disons plein de choses sur lui. Et parfois il y a conflit ! Dans cette série de vidéos, des jeunes de l'ESJ Lille et de la Condition Publique à Roubaix mettent en images notre rapport au corps. Les Haut-Parleurs en ligne :

Internet : http://www.leshautparleurs.com

Facebook : https://www.facebook.com/leshautparleurs

Twitter : https://twitter.com/HautParleurs_

Youtube : https://www.youtube.com/leshautparleurs Les Haut-Parleurs, première chaîne web et mobile de jeunes francophones au ton libre et spontané partout dans le monde.



Danse, mouvement, rythme, sensations, gestes répétitifs, corps épileptiques, transe, hypnose, extase, ....Fans de techno, Ana et Lisa en ont assez que la techno soit toujours associée à la drogue. C'est pourquoi elles ont décidé d'expliquer comment la techno agit sur notre corps, jusqu'à le mettre dans un état de transe.Des sons synthétiques et une rythmique répétitive, variant entre 120 et 140 bpm (battements par minute). C'est moitié plus rapide que le hip-hop !Laetitia Doat, maître de conférence et danseuse, partage sa vision : "C'est comme un métronome. Au bout d'un moment, on oublie. Donc, on enlève le facteur temps. On est dans cette sensation d'envoûtement. C'est vraiment une bulle hors du temps."Ecriture et réalisation : Anaëlle Hadj-Rabah, Léa RochefortAide au tournage : Enzo Maubert, Gabriel TardifMerci à la Gare Saint-Sauveur !Rédaction en chef : Hélène Seingier, Flora BeillouinAnimation et formation : Flora Beillouin, Quentin ObarowskiMusique : Voyager - Merci à Fury ! A retrouver sur Facebook : furykntt et knockedouttechnoEcriture et réalisation : Anaëlle Hadj-Rabah, Léa RochefortAide au tournage : Enzo Maubert, Gabriel TardifMerci à la Gare Saint-Sauveur !Rédaction en chef : Hélène Seingier, Flora BeillouinAnimation et formation : Flora Beillouin, Quentin ObarowskiMusique : Voyager - Merci à Fury ! A retrouver sur Facebook : furykntt et knockedouttechno