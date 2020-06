VIDEO. Déconfinement : à Lille-Fives, la rentrée des collégiens se fait en douceur

Rentrée dans les collèges après le confinement. Exemple à Fives

Reportage de Myriam Schelcher, Jean-Marie Barféty et de Vincent Dusausoy - France 3 Nord Pas-de-Calais

Une reprise en douceur

C'est une rentrée un peu particulière qui attendait les collégiens de l'établissement Boris-Vian à Lille Fives. Après deux mois d'interruption de cours liée à l'épidémie du coronavirus, les masques et la distanciation sociale sont désormais de rigueur.Ce qui n'empêche pas cette élève de sixième de se réjouir : "Je suis contente car j'aime beaucoup l'école. Comme ça fait plus de deux mois, c'est long". Mais pour cet autre élève, la déception est de mise. Ses amis ne sont pas présents lors de cette rentrée : "Je ne suis pas content", déplore-t-il.Dans la cour de récréation, l'ambiance est différente. Les élèves sont alignés et chacun doit rester sur un point marqué au sol. Un changement perturbant pour cette autre collégienne : "D'habitude, il n'y a pas de point, on joue, on fait des loups mais là, on n'a même pas le droit de se toucher."Face à ces nombreux changements, les professeurs ont prévu le coup. Cette journée de rentrée est consacrée à l'apprentissage des nouvelles règles et à l'écoute des inquiétudes des élèves."Le but c'est vraiment d'accueillir leurs émotions", explique Alysée Vidondo, professeure d'anglais. "On ne regarde même pas ce qu'ils ont fait pendant les vacances car c'est un moment pour les écouter, répondre à leurs questions, savoir s'ils sont stressés ou angoissés."Pour le principal du collège, Axel Raix, les mesures de distanciation sociale resteront telles quelles dans un premier temps : "Pour l'instant, les élèves restent en salle de façon à éviter les mouvements, les croisements, les circulations. Au bout d'une semaine voire de quinze jours, on verra si on peut moduler."Pour les élèves de quatrième et de troisième, la rentrée se fera ce vendredi et ils auront cours uniquement l'après-midi. La matinée étant réservée aux élèves de sixième et de cinquième.