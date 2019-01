VIDEO. Découvrez Chris Isaac chanté par le Lillois Martin Félix

Fermez les yeux délicatement, une voix et une gratte vous feront vibrer.C'est Martin Félix qui, du haut de ses vingt ans, reprend "Wicked Game" de Chris Isaac.et c'est ce qui m'inspire, même si là, Wicked Gameest une histoire de trahison."

Jeune auteur-compositeur-interprète, Martin Félix décrit son univers venant plutôt du pop-folk.Durant l'automne 2018, le chanteur sort un premier EP de cinq titres baptisé Démasqué.Martin Félix a choisi de tourner son clip au Théâtre du Nord de Lille, car pour lui "Au théâtre comme en musique, des histoires sont racontées. Ce lieu m'inspire, j'y suis venu la première fois lorsque j'étais au lycée, et j'essaye d'y venir régulièrement."

En toute liberté, Martin Félix chante entouré des paysages du Cap Griz-Nez.



Une jeune femme danse sur la plage. La musique nous entraîne avec elle, dans cette chanson aux paroles simples et percutantes.



"Je découvre ton visage, enfermé en cage, caché toutes ses années, un visage fané."





Martin Felix : Come With Me (Démasqué)

Réalisateur : Aurélien Fontaine