VIDEO. Écoutez la version lilloise “Sounds of silence” de Simon & Garfunkel par la chanteuse Ondine Horseas

"Sounds of silence" de Simon & Garfunkel

"Sounds of silence" de Simon & Garfunkel par la chanteuse Ondine Horseas

Ondine Horseas se dévoile

On est à la péniche Eldorado. Une jolie petite péniche sur Lambersart, pas loin de la citadelle. J’adore l’eau et j’aime me sentir entourée par elle. Elle me donne l’idée que voyager reste possible, livre Ondine.

Qui est Ondine ?

Ondine Horseas chante "Look" en concert au Nautilys de Comines

Soum'bayo , nouvel EP ! "Avec Soum'bayo, son disque sorti le 14 septembre 2018, Ondine Horseas perpétue l'évangile de la Folk selon Joni Mitchell, Tracy Chapman et Alanis Morissette. Un disque minutieusement arrangé où il est question de ces racines dont nous ne devrions jamais trop nous éloigner." by Geoffrey Sebille. Publiée par Ondine Horseas sur Lundi 8 octobre 2018

Le clip "Leave him, Go !"

"Leave him, Go !"

Music video : Franck Dion

La très jolie voix de, tout en rondeur est accompagnée par un quatuor de musiciens étonnants.Voilà le violoncelliste Timothée Couteau et son violon, le bassisteetaux percussions.Leur musique, c’est, nous disent-ils.Tous les cinq se sont amarrés sur la Péniche l’Eldorado à Lambersart pour reprendre "Sounds of silence" de Simon & Garfunkel."L’idée de l’arrangement du morceau, ça a été d’inclure toutes les influences musicales du groupe entre musique minimaliste, folk et world musique", explique Ondine Horseas explique être une artiste mi-aquatique mi-terrestre.Sur terre, elle s’entoure de cordes qu'elle aime particulièrement sous forme de guitare, violon, violoncelle et mandoline.Sous l’eau, elle sillonne océans & mers, et ses échappées lui inspirent une musique pop-folk métissée.Sa musique vient d’ailleurs et ses sons sont détournés et démultipliés.Comme dans le très joyeux " The way I Feel ". Un titre qui nous donne envie de prendre un bâton pour aller se promener le long d’une plage bretonne.Ou encore la chanson "Look", où Ondine souffle qu’elle embrasse et honore la beauté de ce monde. Ondine Horseas est originaire de Lille, mais sa musique voyage. Entre l'occident et l'Afrique, le folk intimiste et les rythmes ensoleillés.D'origine américaine, elle chante en anglais : "J'ai toujours été inspirée par les plus grandes figures anglo-saxonnes comme Bob Dylan ou les Rolling Stones. L'anglais me permet de transmettre des émotions. Je chanterai sûrement en français un jour, mais pas maintenant", explique la chanteuse au journal Nord Eclair Pour découvrir toutes ses chansons, Ondine Horseas a trois EP dans sa besace. En 2013, c'est "Blue" qui est sorti, suivi par "Green" en 2015. Et depuis septembre dernier, c'est l'album Soum'bayo qui est disponible dans les bacs.Et pour écouter Ondine en concert, ce sera le jeudi 20 décembre au Jazzique de Lille.Voilà une très jolie chanson au clip animé qui joue sur la transparence d’images. Ici on vit la mer, avec ses poissons volants, des bateaux ou une statue de féminité disparue et cachée au fond de l'océan.Mais qui donc est l’hippocampe de la vidéo ? Est-ce celui qu'il faut quitter ou la chanteuse elle-même ?