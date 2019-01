VIDÉO. Écoutez “Viens je t’emmène” de France Gall repris par les Lillois du groupe Myriagon

"Viens je t'emmène" de France Gall repris par Myriagon

"On a choisi de jouer "Viens je t’emmène" de France Gall, car c’est un morceau en français et c’est un thème qui parle d’invitation au voyage. Cette chanson est assez raccord avec ce qu’on a pu faire auparavant", explique la chanteuse Amélie.



"Viens je t'emmène" de France Gall repris par Myriagon

équipe : Stéphane Deboffles, Michel Dumont, Richard Gellée, Fabienne Pureur

Qui sont les musiciens de Myriagon ?

Ces joyeux-là sont six musiciens. Vincent joue des baguettes à la batterie et l'harmonica est tenu par Cédric. Romain, lui joue du piano. Le bassiste, c'est Rémi, et Fabien, lui, est à la guitare. La voix, si juste et étonnante, est celle d'Amélie.



"Un myriagon, c’est un polygone à 10.000 côtés. Ça résume bien notre envie d’avoir 10.000 influences dans notre musique, parmi lesquelles de la funk, de la soul, du jazz," explique le Pianiste Romain.



Qui sont les musiciens de Myriagon

Equipe : Stéphane Deboffles, Michel Dumont, Richard Gellée, Fabienne Pureur



"Plus qu’un simple groupe de musique, ils ont créé en trois ans un véritable cocon au sein duquel tous les talents peuvent s’exprimer", nous disent-ils.



Myriagon s'inspire donc du monde qui l'entoure et de la nature qui la forme.



Le groupe a posé ses instruments dans la serre équatoriale de Lille pour reprendre le tube de France Gall.



"On a choisi ce lieu parce qu’il est en raccord avec la thématique de notre disque où les métaphores sur la nature sont continuellement présentes comme dans notre imagerie. Comme sur la pochette de notre album qui a été faite par l'artiste Arthur Lemaître et qui représente une nature luxuriante," nous glisse le guitariste Fabien.

La pochette de l'album Tree House des Lillois Myriagon dessinée par l'artiste Arthur Lemaître / © Myriagon

Le clip "Tree House"

Depuis 2015, Myriagon a composé Tree House , un EP en 2017 et le clip éponyme en 2018.

Une voix, une forêt, des musiciens, un ruisseau… un retour aux sources où la clarté d’une voix et la douceur de quelques notes invitent au voyage !



Myriagon - Tree House

Les futurs événements du Jardin des plantes

Le dimanche 24 mars à 15h30, le Jardin des plantes organise une visite guidée de la serre équatoriale.Gratuit, sur inscription : Jardindesplantes@mairie-lille.fr / 306 rue du jardin des plantes - 59000 LILLE / 03.62.26.08.28Le samedi 6 avril de 10h à 18h, le Jardin des plantes organise un marché de plantes utiles et comestibles.Le programme est par ici et les infos utiles sont par là