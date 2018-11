VIDEO. Euralille : des souris filmées chez Quick

Évitez le Quick à Euralille, on vient de manger là bas et une fois fermé, ça rapplique de tous les côtés ! Publiée par Bastien Mckay sur Mercredi 14 novembre 2018

ASKIP : des souris chez Quick ?

Le restaurant est vide et va fermer dans un quart d'heure. Il est 21h45, il fait nuit. De l'extérieur, trois amis voient au milieu des tables du restaurant, des souris qui se baladent...L'un d'eux filme une, deux, trois... souris. "", s'exclame l'un d'eux. Publiée sur Facebook, la vidéo est rapidement devenue virale. Plus de 600 000 vues.L'enseignea d'abord gardé le silence face à ce "bad buzz" avant de finalement répondre à La Voix du Nord : « C’est un problème commun à tous les commerces du centre dû à la forte concentration d’enseignes alimentaires à proximité de la gare Lille-Europe. Le centre commercial et nous-même prenons le sujet très au sérieux, avec notamment la mise en place dans notre restaurant d’un plan de lutte sanitaire renforcé avec le passage deux à quatre fois par mois d’une société traitant les problématiques de nuisibles. »Une société de dératisation est passée depuis à plusieurs reprises. Reste quese serait bien passée de cette mauvaise pub. C'est le thème de notre "ASKIP" du jour. Décryptage avec notre journaliste Simond Colaone.