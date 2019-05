VIDEO. Geek Days de Lille : cosplay, jeux vidéo... une foule de visiteurs dans la Mecque de la culture “geek”

Geek Days de Lille : une foule de visiteurs pour l'édition 2019

Dark Vador et son sabre laser, Pikachu, Spider Man... Ils étaient tous aux Geek Days de Lille, ces samedi 18 et dimanche 19 mai. Pour ces fans de la culture manga, de jeux vidéo ou de films fantastiques, c'était l'événement à ne pas manquer. Les passionnés de Star Wars étaient bien sûr de la partie. L'occasion pour eux d'incarner leur personnage favori le temps d'un week-end."J'ai vu [Star Wars] à l'âge de 9 ans, c'est mon père qui m'a montré ce film, et j'ai eu une révélation avec le costume de Stormtrooper (les soldats de l'Empire galactique, ndlr), commente un visiteur. Je voulais vraiment le costume du premier épisode, et il est difficile à trouver !" Visiblement, la mission est accomplie.Les visiteurs de tous âges ont aussi pu faire un tour dans un vaisseau spatial de Star Wars. Une expérience "géniale" pour Julian qui a pu "toucher à tous les boutons". Quelques stands plus loi, c'est le robot de la célèbre trilogie qui prend vie : R2D2. Aux Geek Days, quelques passionnés ont conçu et exposé sa copie (presque) parfaite."Pour certains, il n'existe que dans les films, mais il y a des fous comme nous qui les construisons entièrement, explique Laurent Tocqueville, le concepteur de l'un de ces petits robots. Le mien est fait à partir d'une lampe Ikéa, je l'ai commencé il y a plus de trois ans."Jeux vidéos, mangas : plusieurs univers de la culture geek se côtoient dans les allées du festival. Les cosplayeurs, qui incarnent leurs personnages de dessins animés japonais préférés, sont en tête d'affiche."Il suffit de vous promener dans les allées pour être surpris, promet Adeline Motte, responsable marketing du salon. Vous allez tourner à gauche, voir une princesse, tout droit Pikachu et derrière vous Hulk. C'est des moments un petit peu magiques, qu'on soit grand ou petit." Tous les personnages se croisent ici... mais le rêve prend fin dimanche, à 19 heures, en attendant l'année prochaine.