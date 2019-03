VIDEO. Gilets jaunes, collectif du 8 mars : à Lille, les femmes étaient en tête de cortèges ce samedi

Manifestations à Lille

Gilets jaunes, collectif du 8 mars : les femmes en tête de cortèges - France 3 Nord

En tête de cortège, des Marianne symboles d'une République et de droits bafoués / © France 3

Chez les Gilets jaunes, les motifs sont les mêmes que d'habitude, mais ce sont des femmes qui sont en tête de cortège.Devant ces femmes Gilets jaunes, d'autres défilent en Marianne, symboles d'une République et de droits bafoués. Et leur porte drapeau est une combattante :Les violences policières sont en ligne de mire ce samedi, maisAu total, environ 1200 personnes étaient présentes pour ce 17e week-end de mobilisation des Gilets jaunes. La manifestation s'est globalement déroulée dans le calme, même si des affrontements ont eu lieu entre des Gilets jaunes et les forces de l'ordre à la fin.500 personnes s'étaient donné rendez-vous. Et c'est Alexandra Lange, femme acquitée pour le meurtre de son mari violent en 2012, qui marchait en tête. Tout un symbole.