VIDEO. Gilets jaunes : les commerçants lillois réagissent aux dégradations de l'acte XIX

Les commerçants lillois réagissent aux dégradations des Gilets jaunes

"Un vrai bordel"

Vitrines brisées, mobilier urbain dégradé :a été particulièrement tendu à Lille, le samedi 23 mars 2019. Conséquence, dès le dimanche matin, les commerçants visés par les dégrations s'activent pour réparer ou trouver des solutions provisoires.Dans une agence d'assurance, on estime les dégâts à, minimum. Le gérant estiment que les dommages sont dûs aux, venus en nombre dans le cortège. "J'ai retrouvé des pierres et des bouteilles de whisky à l'intérieur, visiblement ils ne carburent pas à l'eau", s'insurge-t-il., certains ont préféré baisser le rideau avant les manifestations. C'est le cas d'un bar du centre de Lille. Ici, on ne mâche pas ses mots sur les violences. "C'est une minorité qui veut imposer sa manière de penser par la violence", estime l'un. "Un vrai bordel", commente l'autre.Cesà Lille marquent un tournant dans le mouvement - et de leur côté, les commerçants craignent que les manifestations s'éternisent.