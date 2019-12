VIDÉO. Des internes en médecine de Lille récompensés pour un clip sur l'importance des gestes qui sauvent

"Maillon clé de la chaîne de survie"

Les premières minutes qui suivent un arrêt cardiaque peuvent changer la donne. C'est le message limpide qu'envoie le clip réalisé par cinq internes en médecine lillois, et récemment récompensé à Paris.La vidéo de deux minutes, tournée aux abords de la Deûle, à la Citadelle de Lille, montre en deEn quelque , on y voit un homme en train de courir s'effondrer, victime d'un arrêt cardiaque. L'écran, coupé en deux, montre alors à gauche une passante qui connaît les gestes à réaliser et parvient à faire repartir son cœur, et à droite la même passante – le premier témoin – en train de paniquer."Le but est de sensibiliser à son rôle de maillon clé de la chaîne de survie dans les premières minutes après un arrêt cardiaque" a indiqué Cassandra Montuelle, l'une des internes à l'origine de la vidéo, à La Voix du Nord. Cette vidéo a en tout cas valu à ses auteurs de recevoir le prix de la communication vidéo, lors du congrès du groupe Urgences et Soins intensifs de cardiologie (USIC)