VIDÉO. À Lille, l'ambiance retrouvée du bonheur du café en terrasse

Attraper le petit bonheur du café en terrasse

Le premier café en terrasse à Lille

Un reportage de Florence Mabille de Poncheville, Sergio Rosenstrauch, Antonio Da Fonseca

Les serveurs s'adaptent aux mesures sanitaires

L'esprit du café en terrasse... / © France 3

Ce couple est venu de Ronchin à pieds pour déguster leur café sur la Grand Place de Lille (59) / © France 3

Depuis ce mardi 2 juin , la vie retrouve un cours plus normal avec la réouverture des bars et des cafés lillois, pour cette deuxième phase du déconfinement, lié à la crise sanitaire du Covid-19. Et quand la météo radieuse s'invite pour ce premier petit café en terrasse, depuis 2 mois et demi, c'est un bonheur retrouvé.Sur la Grand Place de Lille, ce matin, le coeur de la ville bat à nouveau. Il y a de la vie et des sourires sur tous les visages. " Il fait beau, il y a du soleil et c'est juste parfait " soupire ce premier client ravi de rofiter du moment. " On voit la journée qui commence tranquillemenet à l'air libre et c'est agréable " renchérit cette lilloise.Du côté du personnel en terrasse, ils sont à pied d’œuvre pour accueillir les clients. À l’air libre et sous le soleil, eux aussi ravis de retrouver leurs habitudes. " On revoit tous les collégues, la famille ! On est content de revenir travailler " explique ce serveur masqué." On a mis des espaces entre les tables, on a instauré des normes d'hygiéne, mis à la disposition les produits pour les clients..." détaille cette serveuse. " On fait tout ça dans la bonne humeur et sous le soleil ce matin !"Pendant de longues semaines, ce petit noir en terrasse, les clients l'ont espéré, en ont rêvé alors cette première gorgée de café a une saveur bien particulère pour ce couple de Ronchin, venus à pieds de chez eux pour l'occasion : " on s'est dit, il faut absolument que l'on prenne notre premier café en terrasse à Lille et au soleil. Et franchement, c'est délicieux !"Cet habitué du petit déjeuner en terrasse le confirme : " c'était une habitude et une habitude qui me manquait !" Ce matin à Lille, le café avait un goût de renouveau ...