VIDÉO. Lille : un atelier BD pour enfants à la Gare Saint Sauveur

Une BD réalisée en quelques jours

Pas besoin d'être un dessinateur chevronné pour créer sa propre BD à la Gare Saint Sauveur de Lille. Dans le cadre du Village-BD, installé jusqu'au 9 août, des expositions et des animations autour de la bande-dessinée sont organisées. Parmi elles, un atelier destiné aux enfants.Cela a permis à Laïna de devenir une professionnelle de la bande-dessinée. En quelques minutes, un monde imaginaire a vu le jour grâce à ses crayons. "Je dessinais déjà beaucoup, et là, je m'habitue à dessiner plus vite", explique la fillette.Une quarantaine d'enfants ont profité, comme elle, de cet atelier. Pour les aider, de véritables auteurs ont fait le déplacement. Selon les envies de chacun, le dessinateur Mig dévoile ses secrets de fabrication pour un visage de profil tracé au mieux."Le but est de partager en rebondissant sur ce qu'ils veulent représenter. Je leur donne des clés pour illustrer leurs envies", résume-t-il.Il aura suffi de quelques jours pour que les enfants apprennent à dessiner la une et la première planche de leur récit. Mais pour Bryan, ça n'a pas été si compliqué : "Il fallait écrire et faire les dessins, ce n'est pas le plus dur. Le texte, je l'ai fait en 2 minutes !""La grande difficulté de ce support, c'est de mettre des idées en dessin. Mais les enfants ont parfois une facilité déconcertante pour le faire", s'amuse Winoc, autre dessinateur venu prodiguer ses conseils aux bédéistes en herbe.Ces ateliers d'initiation à la création de bande-dessinée avaient lieu la dernière semaine de juillet, il n'est plus possible d'y participer, mais l'exposition reste ouverte au public du mercredi 5 au dimanche 9 août, tous les après-midis, à la Gare Saint Sauveur de Lille.