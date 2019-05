VIDEO : A Lille, une “balade engagée” pour promouvoir le bénévolat

Interview de Jérémie Lamps, président de la Croix-Rouge française du Nord.

Déplacement en fauteuil roulant, initiation aux premiers secours, réalité virtuelle, essai de gilets vibrants. Autant d'activités pour sensibiliser à cinq grands thèmes : "l'isolement des aînés, le handicap, la précarité, les personnes migrantes et la fraternité".Des thèmes choisis par les associations APF France Handicap, Les petits frères des pauvres et la Croix-Rouge française qui se sont associées pour organiser cette balade engagée, festival qui célèbre le bénévolat.

"Le tissu associatif, et notamment dans la région Hauts-de-France, est dense", constate Jérémie Lamps, président de la Croix-Rouge française du Nord. Pour devenir bénévole, il conseille "d'aller dans l'implantation locale la plus proche de la Croix-Rouge, des Petits frères des pauvres ou de APF France Handicap pour découvrir et s'engager au quotidien".



Un gilet vibrant pour les malentendants

Une bénévole essaye un des gilets vibrants mis à disposition par l'Aéronef lors de concerts. / © France 3 Nord Pas-de-Calais



Se déplacer en fauteuil roulant, souvent un vrai parcours d'obstacle

Des volontaires peuvent s'essayer au parcours d'obstacle qu'est le trajet en fauteuil roulant / © France 3 Nord Pas-de-Calais

Sensibilisation au vécu des migrants

Deux participants essayent les casques de réalité virtuelle pour se plonger dans le quotidien d'un camp de migrants. / © France 3 Nord Pas-de-Calais

Un site internet pour aider les migrants à retrouver les membres de leur famille perdus de vue durant le trajet. / © France 3 Nord Pas-de-Calais

Initiation aux premiers secours et encouragement au bénévolat

Une initiation aux premiers secours est organisée par la Croix Rouge pour cette journée de solidarité. / © France 3 Nord Pas-de-Calais

Maria, casque sur les oreilles, gilet vibrant sur le dos, teste cette nouvelle innovation pour les malentendants. A l'origine, utilisé pour la réalité virtuelle, ce gilet qui émet des vibrations lorsque les basses retentissent, a été récupéré par les malentendants pour pouvoir profiter, eux aussi, des concerts.Une première mais qui pourrait encore être améliorée selon Clémence Bruggeman, directrice de projets à l'Aéronef : "On travaille pour pouvoir faire ressentir toutes les subtilités de la musique et non pas seulement les sons les plus bas".Pour sensibiliser aux difficultés rencontrées par les personnes en fauteuil roulant ou ayant des déficiences visuelles lors de leurs trajets quotidiens, un parcours a été mis en place par l'association APF France Handicap pour sensibiliser le public.Le volontaire doit réussir à passer différentes étapes : le passage sur des graviers, sur un sol instable, puis le contournement d'une poubelle qui réduit la place sur le trottoir sans parler de la gestion des montées et descentes à la force de ses bras.La Croix Rouge française a mené différents ateliers dans le cadre de cette journée. Elle propose notamment aux passants d'enfiler un casque de réalité virtuelle pour se plonger dans le quotidien d'un migrant vivant dans un camp au Liban.A côté de cet atelier, un camion de l'association est garé. Il permet de mener à bien une des grandes missions de l'association : le rétablissement des liens familiaux. A l'intérieur, les migrants peuvent recharger leur téléphone, avoir un accès à internet pour pouvoir échanger avec leurs proches restés au pays ou encore se faire prêter un téléphone s'ils n'en ont pas.Dans le cadre de cette mission, le site internet "trace the face" ["retrouver un visage" en français] a été mis en place par la Croix Rouge. Il permet aux migrants de signaler les membres de leur famille qu'ils ont perdu en chemin et aux familles, de leur côté, d'avoir des nouvelles de leur proche, parti en exil.Ce festival met à l'honneur l'engagement bénévole. Trente portraits en photographie ont ainsi été érigés tout autour de l'événement. A travers ces "portraits de bénévoles aux profils très variés", l'objectif pour les organisateurs est de "démontrer que l'engagement est accessible au plus grand nombre".Un engagement qui passe par une bonne connaissance des gestes de premiers secours qui permettent, chaque année, de sauver des vies. Pour apprendre ou réapprendre les différentes techniques de protection, d'alerte et de premiers soins, des formateurs étaient présents pour sensibiliser les passants.Pour la suite du programme, un bal sera donné ce soir à partir de 19 heures sur le Champ de Mars pour "faire la fête" selon Jérémie Lamps, président de la Croix-Rouge française du Nord.