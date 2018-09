VIDEO. Lille : découvrez la “glam run”, course insolite en talons aiguille

Lille : revivez la "glam run", course insolite en talons aiguille

. Courir juchés sur des talons de 10 centimètres devant plusieurs milliers de personnes. Garçon ou fille : le spectacle est décoiffant. "C'est cool", "C'est drôle", les spectateurs sont conquis.Ce sprint ludique est une façon originale de clore le festival 48H Maisons de mode à Saint-Sauveur. " Des festivals de mode on a souvent l’image de gens qui font un peu la gueule, avec un regard très professionnel… Avec la Glam run, on veut finir sur une note joyeuse, sans prise de tête », explique à La Voix du Nord Lucy Wattel-Coll, responsable communication pour Maisons de mode Faire rire, rendre la mode ludique, c'est l'objectif de cet évènement. Un salon loin des ambiances parisiennes. Ici, les artistes créent des vêtements en direct devant le public. Et pour faire naître des passions, les enfants aussi ont droit à leur atelier sur mesure.Lesreviennent l'an prochain : avec une nouvelle course en talons aiguille.