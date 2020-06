VIDÉO. À Lille, les élèves tous de retour en classe pour avoir "l'impression de finir leur année scolaire"

Ça y est, l'école a repris pour de bon et – en principe – pour tout le monde, avec l'entrée en vigueur de la phase 3 du déconfinement. Les classes, forcément, ont dû s'adapter : à chacun sa table, sa chaise, son mètre vital. Dans ce collège de Lille-Sud, classé REP, ce sont les professeurs qui passent de salle en salle. Les élèves sont en demi-groupes, 6e et 5e le matin, 4e et 3e l'après-midi. À cela s'ajoutent également les sens de circulation, ou les distributeurs de gel hydroalcoolique.

"C'est bien, mais il y a trop de règles..."

Et le dispositif semble fonctionner. "Je suis vraiment très, très agréablement surpris parce qu'on a commencé du retour de confinement à deux élèves et c'est revenu assez rapidement", a constaté Karl Lefèbvre, professeur en classe de Segpa, pour qui "les parents font globalement confiance aux règles sanitaires mises en place dans le collège."

Des règles forcément frustrantes, du point de vue des élèves. "C'est bien mais il y a trop de règles", glisse l'un d'eux. "On n'a pas le droit aux récrés, tout le temps à un mètre de distance, tout le temps mettre le masque..."

Pour l'équipe éducative, ce retour en classe était aussi essentiel pour maintenir le lien avec les élèves, après deux à trois mois. "C'est vraiment ce qui va nous permettre, à nous, de 'constater' dans quel état sont nos élèves pour pouvoir adapter notre enseignement à la rentrée", explique Olivier Sède, chef d’établissement au Collège Verlaine.

"Il est important qu'ils aient l'impression de finir leur année scolaire" pour ensuite pouvoir aborder les vacances, insiste de son côté la rectrice de l'Académie de Lille Valérie Cabuil. Des vacances qui vont arriver très rapidement.